Duminica, 18 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 3,89 milioane lei (peste 847.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,58 milioane de lei (aproximativ 562.400 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,62 milioane de lei (peste 1,44 milioane de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 171.400 lei (peste 37.300 euro).

La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 131.800 de lei (peste 28.700 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 284.000 de lei (peste 62.000 de euro).

La tragerile loto de joi, 15 iunie, Loteria Romana a acordat 10.750 de castiguri in valoare totala de 470.276,24 lei. ...citeste mai departe despre "Loto: Premii substantiale la Joker si Loto 6/49" pe Ziare.com

