Zonele cel mai puternic afectate de COVID in Romania: Clujul a devenit primul judet care trece de incidenta de 4 la mie

De altfel, in Bucuresti au fost raportate 744 de cazuri noi de infectari si 33.118 de la inceputul pandemiei.21 de judete au o situatie ingrijoratoare din punctul de vedere al infectiilor.Alba (146), Arad (160), Bacau (133), Bihor (216), Botosani (121), Brasov (185), Cluj (356), Constanta (107), Dambovita (168), Dolj (162), Hunedoara (101), Iasi (267), Maramures (100), Mures (191), Neamt (180), Prahova (110), Salaj (113), Sibiu (129), Suceava (163), Timis (319), Valcea (100)In ceea ce priveste coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la mia de locuitori, cel mai mare este ingeristrat in judetul Cluj (4.09), Bucurestiul are 3,81. Pe locul al treilea se afla judetul Alba cu o rata de infectare de 3,72 la mia de locuitori.Si tot peste 3 este coeficientul in Judetele Harghita, Salaj si Timis.Lista judetelor cel mai puternic afectate de coronavirus1. Alba 4464 1462. Arad 4852 1603. Arges 6627 484. Bacau 7727 1335. Bihor 5927 2166. Bistrita-Nasaud 2453 817. Botosani 2941 1218. Brasov 9106 1859. Braila 3264 2910. Buzau 3726 5611. Caras-Severin 2443 7112. Calarasi 1529 1313. Cluj 8249 35614. Constanta 5269 10715. Covasna 2046 4716. Dambovita 6163 16817. Dolj 5800 16218. Galati 6051 8019. Giurgiu 1764 4420. Gorj 2783 4921. Harghita 2764 9222. Hunedoara 3954 10123. Ialomita 2016 4724. Iasi 9959 26725. Ilfov 5745 9026. Maramures 4023 10027. Mehedinti 2035 2928. Mures 4601 19129. Neamt 5751 18030. Olt 3325 8031. Prahova 9280 11032. Satu Mare 1568 5433. Salaj 2293 11334. Sibiu 4654 12935. Suceava 8985 16336. Teleorman 2918 3837. Timis 8144 31838. Tulcea 1409 2039. Vaslui 4729 7140. Valcea 4618 10041. Vrancea 3344 3342. Mun. Bucuresti 33118 74443. - 142 1TOTAL 222.559 5.343Autoritatile au raportat miercuri, 28 octombrie, 5.343 de cazuri noi de infectii si 107 decese, la 24 de ore.Citeste si:CORONAVIRUS Romania. Recorduri pe linie: 107 morti si 5.343 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. 861 de pacienti sunt internati la terapie intensiva ...citeste mai departe despre " Zonele cel mai puternic afectate de COVID in Romania: Clujul a devenit primul judet care trece de incidenta de 4 la mie " pe Ziare.com