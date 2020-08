Lista actualizata a tarilor din Europa care impun restrictii pentru romani. Carantina de 14 zile si testul PCR, conditii esentiale de intrare

Prezentarea unui test negativ pentru COVID-19 si carantinarea pentru doua saptamani sunt masurile principale de protectie adoptate de aceste tari.ItaliaIncepand cu 12 august, oricine a calatorit sau a tranzitat Croatia, Grecia, Malta sau Spania va trebui sa prezinte un test PCR negativ efectuat in ultimele 72 de ore sau sa efectueze un test la sosire si sa se carantineze pana la sosirea rezultatelor.Din 24 iulie, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul Romaniei si Bulgariei in ultimele 14 zile anterioare sosirii in Italia sunt supuse obligatiei de autoizolare si de supraveghere medicala pentru o perioada de 14 zile. Autoritatile italiene au decis prelungirea aplicarii acestor masuri pana la data de 7 septembrie.In cazul persoanelor care sosesc din Romania, acestea vor trebui sa specifice in detaliu in declaratia pe propria raspundere locul in care vor petrece perioada de supraveghere sanitara si izolare la domiciliu, mijlocul de transport privat prin care vor merge la acea adresa si un numar de telefon la care pot fi contactate in aceasta perioada (inclusiv un numar de telefon mobil). De asemenea, transportatorii trebuie sa masoare temperatura pasagerilor si sa nu permita calatoria celor depistati cu stare febrila.Persoanele care, la sosirea din Romania in Italia cu un mijloc de transport in comun, nu pot sa se deplaseze cu un mijloc de transport privat la adresa la care vor efectua izolarea la domiciliu, indicata in declaratia pe propria raspundere, vor trebui sa efectueze carantina intr-o locatie stabilita de Protectia Civila, pe cheltuiala proprie. Acestea trebuie sa comunice cu celeritate aparitia unor eventuale simptome de Covid-19 Directiei de Sanatate Publica.Persoanele fizice care sosesc din Romania in Italia cu un mijloc de transport privat sunt obligate sa comunice imediat propria intrare pe teritoriul italian Departamentului de Preventie din cadrul Directiei de Sanatate Publica locala. Acestea vor fi supuse masurii de supraveghere sanitara si de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, la adresa comunicata Directiei de Sanatate Publica si vor trebui sa semnaleze cu celeritate aparitia unor eventuale simptome de Covid-19.Este interzisa sosirea in Italia pentru persoan ...citeste mai departe despre " Lista actualizata a tarilor din Europa care impun restrictii pentru romani. Carantina de 14 zile si testul PCR, conditii esentiale de intrare " pe Ziare.com