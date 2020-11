Lista localitatilor poluate in care daca ai domiciliul te poti pensiona mai devreme

S-au inregistrat 243 de voturi "pentru", 22 "impotriva" si o abtinere.Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea alineatului 5 al articolului 65 din Legea nr. 263/2010, urmarindu-se extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare, daca au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea remanenta, precum si pe o raza de 8 km in jurul sitului contaminat.Potrivit actului normativ, este vorba despre persoane care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei, prepararii si arderii carbunelui sau a sisturilor bituminoase, a extractiei si prepararii minereurilor de uraniu, a extractiei si prelucrarii minereurilor feroase si neferoase cu continut de praf sau de emisii de gaze cu efect de sera, de amoniac si derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat si siliciu ori de radiatii din minereuri radio-active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice si/sau de cocs metalurgic, a prelucrarii titeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a titeiului parafinos si neparafinos, a distilarii titeiului in vederea producerii pacurii si a uleiurilor.Sunt vizati de propunerea legislativa locuitorii din:* Baia Mare, Calarasi, Copsa Mica, Drobeta Turnu Severin, Slatina, Targu Mures, Tarnaveni, Turnu Magurele;* Abrud, Baia de Aries, Lupsa, Ocolis, Rosia Montana si Zlatna din judetul Alba;* Baita din judetul Bihor;* Bacau si Onesti din judetul Bacau;* Maieru, Rodna si Sant din judetul Bistrita-Nasaud;* Crizbav, Feldioara, Victoria si Fagaras din judetul Brasov;* Anina, Armenis, Ciudanovita, Moldova Noua, Otelu Rosu si Resita din judetul Caras-Severin;* Aghiresu, Campia Turzii, Capusu Mare, Dej, Iara si Turda din judetul Cluj;* Navodari din judetul Constanta;* Baraolt din judetul Covasna;* Targoviste si Titu din judetul Dambovita;* Galati din judetul Galati;* Branesti, Balteni, Bustuchin, Calnic, Drago ...citeste mai departe despre " Lista localitatilor poluate in care daca ai domiciliul te poti pensiona mai devreme " pe Ziare.com