Libris.ro doneaza 26.700 de lei catre Fondul de Urgenta pentru Spitale prin Salvati Copiii

Fondurile in valoare de 26.700 de lei sunt donate de Libris.ro catre Salvati Copiii Romania, urmand sa fie directionate catre achizitia de echipamente de protectie pentru dotarea Spitalului de Urgenta Petrosani, Hunedoara."Am decis sa sarbatorim Ziua Cartii printr-o donatie, astfel incat lectura sa salveze vieti, iar fiecare cititor sa fie un erou in lupta cu virusul care ne-a perturbat viata asa cum o stiam.Ne bucuram ca un numar mare de clienti au raspuns demersului nostru si putem astfel sa donam 26.700 lei catre spitalul uneia dintre cele mai afectate zone ale tarii, Hunedoara" -Laura Teposu, director de dezvoltare si co-fondator Libris.ro."In aceasta perioada atat de complicata pentru toata lumea, e important sa ai parteneri puternici, pe care te poti baza. Libris.ro e alaturi de Salvati Copiii deja de 6 ani, iar acum ne dovedeste, prin implicarea sa, ca este alaturi de noi, alaturi si de medicii din linia intai pe care vrem sa ii protejam.Le multumim lor si cititorilor, pentru ceea ce fac" -Gabriela Alexandrescu, presedinte la Salvati Copiii Romania.Prin donatia Libris.ro catre Salvati Copiii, medicii Spitalului de Urgenta Petrosani vor primi materiale de protectie precum masti, halate, salopete, manusi, ochelari de protectie, dezinfectanti si dezinfectante biocide.Ca numar de cazuri, judetul Hunedoara este pe locul 4 in tara, iar ca numar de decese, pe locul 2 (cu 48 de decese), dupa Suceava.Judetele din care s-au plasat cele mai multe comenzi au fost Bucuresti, Timis, Cluj, Iasi, Brasov.Crestere de 85% a vanzarilor pe segmentul 18-24 ani, in starea de urgentaOdata cu decretarea starii de urgenta si recomandarile de distantare sociala, romanii, si in special tinerii, s-au orientat catre achizitia online de carte.Astfel, Libris.ro a inregistrat o crestere de 30% a vanzarilor fata de aceeasi perioada a anului trecut, pe intervalul de referinta 16 martie - 16 aprilie.Aceasta perioda a adus in online multi cititori noi, pe langa cei care preferau sa faca achizitiile in librariile fizice. Cu siguranta o parte dintre ei vor ramane in online si dupa relaxarea restrictiilor."Sper ca la finalul acestei perioade sa avem in Romania un numar mai mare de oameni care citesc, astfel incat piata de carte sa isi revina r ...citeste mai departe despre " Libris.ro doneaza 26.700 de lei catre Fondul de Urgenta pentru Spitale prin Salvati Copiii " pe Ziare.com