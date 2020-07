Vineri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8378 lei pentru un euro, in crestere cu 0,12% fata de nivelul de 4,8319 lei pentru un euro atins joi. Dolarul a crescut cu 0,64%, la 4,3085 lei pe unitate.Maximul istoric inregistrat de euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe 17 martie 2020. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii mai 2020 a fost de 4,8365 lei pe unitate.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut luni cu 0,56%, la 4,2843 lei pe unitate, de la nivelul de 4,3085 lei pe unitate.Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.Lira sterlina a scazut luni cu 0,09%, la 5,3551 lei pe unitate, de la nivelul de 5,3598 lei pe unitate consemnat vineri.Francul elvetian a coborat cu 0,12%, la 4,5467 lei pe unitate, fata de nivelul atins vineri, de 4,5522 lei pe unitate.Aurul a fost cotat la 244,6054 lei pentru un gram, in scadere fata de pretul inregistrat vineri, de 245,7662 lei. ...citeste mai departe despre " Leul a crescut luni la 4,8365 unitati pentru un euro " pe Ziare.com