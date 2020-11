"Vesti teribile de la Viena in seara aceasta. Condamn cu tarie acest atroce act de teroare. Condoleantele mele familiilor si celor apropiati victimelor. Romania se solidarizeaza cu Austria", este mesajul transmis de Klaus Iohannis, pe Twitter.Terrible news from #Vienna tonight. I strongly condemn these heinous acts of terror. My condolences to the families and close ones of the victims. Romania stands in solidarity with #Austria.- Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 2, 2020Purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Harald Soros, a declarat, pentru agentia APA, ca o persoana a fost ucisa si alte 15 au fost ranite in atacul terorist din Viena. In urma interventiei fortelor de ordine, un suspect ar fi fost impuscat.Cele 15 persoane ranite se afla internate in spital, a declarat purtatorul de cuvant al Asociatiei Vienna Health, Christoph Mierau. Printre persoanele ranite se numara un ofiter de politie, care este in state grava. Alte cel putin sase persoane sunt in stare grava.Mai multi atacatori ar fi actionat in cel putin sase locatii din Viena, a confirmat Harald Soros.Citeste si: Atacuri teroriste in sase locuri diferite din Viena. Mai multe persoane au murit ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis califica drept "atroce" atacul terorist din Viena: "Romania se solidarizeaza cu Austria" " pe Ziare.com