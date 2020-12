Astfel, in perioada 24-27 decembrie, 31 decembrie-3 ianuarie si 5-6 ianuarie, populatia va trebui sa stea acasa, fiind permise doar deplasarile legate de munca, sanatate sau treburi urgente.De asemenea, cele mai multe magazine vor fi inchise, conform premierului precum Giuseppe Conte.In perioada 28-30 decembrie si pe 4 ianuarie, oamenii se pot deplasa in orasele de resedinta si se vor deschide magazinele. Cei care locuiescin orase mai mici vor putea sa calatoreasca pe o raza de 30 de kilometri fata de locul de resedinta.In perioada zilelor de izolare, se pot primi maxim doi vizitatori, in afara copiilor cu varsta sub 14 ani.Totodata, premierul Giuseppe Conte a promis un pachet de ajutor economic de 645 milioane de euro pentru barurile si restaurantele afectate de inchiderea sectorului horeca.Citeste si:Romanii care vin acum din Italia nu mai trebuie sa stea in carantina. Explicatia specialistului ...citeste mai departe despre " "Zona rosie" in toata Italia, de Sarbatori. Toate masurile anuntate de autoritatile italiene " pe Ziare.com