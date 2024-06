Iohannis ii raspunde lui Basescu: Romania nu e stat mafiot

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca eticheta de "stat mafiot", sintagma folosita de fostul presedinte Traian Basescu, poate prejudicia imaginea Romaniei in lume, seful statului sustinand ca tara noastra este un stat de drept functional si ca are incredere in actiunile intreprinse de catre institutiile statului.

"In Romania, statul de drept este functional, iar declaratiile unor persoane puse sub invinuire sau trimise in judecata care pun sub semnul intrebarii ori contesta acest lucru sunt lipsite de credibilitate. Sunt increzator in ceea ce fac institutiile statului si, alaturi de intreaga opinie publica, asteptam efectele pozitive ale activitatii acestora", a declarat Klaus Iohannis.

Acesta avertizeaza ca folosirea sintagmei "stat mafiot" de catre demnitari sau fosti demnitari ai statului, referire indirecta la Traian Basescu si seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, prezinta riscul de a duce la decredibilizarea institutiilor.

