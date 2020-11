"Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie", arata legea promulgata de seful statului.De asemenea, "impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie", mai arata actul normativ.Proiectul de lege initiat de senatorul PSD Eugen Dogariu a fost adoptat de Senat, ca prim for sesizat, pe 7 octombrie si decizional de Camera Deputatilor pe 14 octombrie. ...citeste mai departe despre " Iohannis a promulgat legea prin care este redus cu 50% impozitul pe cladirile si terenurile folosite pentru prestarea serviciilor turistice " pe Ziare.com