Fostul deputat PSD Ioan Munteanu, condamnat la sase ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani

Potrivit deciziei instantei, Ioan Munteanu a primit cinci ani de inchisoare pentru trafic de influenta si cinci ani si jumatate pentru spalare de bani. Cele doua pedepse au fost contopite, iar judecatorii au adaugat un spor, in final fostul deputat avand de executat sase ani de inchisoare.Pe latura civila, instanta a dispus confiscarea de la Ioan Munteanu a sumelor de 350.000 euro si 261.373 lei, reprezentand banii traficati.De asemenea, judecatorii au decis mentinerea sechestrului asigurator instituit de DNA Ploiesti asupra sumelor existente in contul detinut de fostul deputat la o banca, precum si anularea unui contract de prestari servicii incheiat intre SC Romsys SRL Bucuresti si SC Suport Media Total SRL Piatra Neamt.Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Ioan Munteanu a fost trimis in judecata de DNA Ploiesti in iulie 2017, dosarul ajungand la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de unde s-a mutat la Tribunalul Bucuresti in martie 2018.Procurorii sustin ca, la sfarsitul anului 2009 si inceputul anului 2010, in calitate de deputat si presedinte al PSD Neamt, Ioan Munteanu a pretins de la un om de afaceri (martor in cauza) un procentaj de 5% din valoarea contractelor incheiate intre firma acestuia si Hidroelectrica - Sucursala Hidrocentrale Bistrita - Piatra Neamt, societate comerciala cu capital majoritar de stat.Conform procurorilor, firma omului de afaceri incheiase cu Hidrocentrale Bistrita trei contracte ce aveau ca obiect furnizarea de sisteme de avertizare - alarmare in caz de accidente la barajele aferente sucursalei.DNA sustine ca, in schimbul influentei, fostul deputat a cerut un procent de 5% din valoarea contractelor, reprezentand 400.000 euro, bani pe care i-a primit in trei transe in perioada 2009-2011."In schimbul acestor bani, inculpatul i-a promis martorului ca va interveni pe langa directorii societatii beneficiare a contractelor, fata de care a pretins ca are influenta, pentru ca acestia sa faca demersurile necesare deblocarii platilor restante catre firma omului de afaceri.