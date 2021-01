INTERVIU Romanul care a fluidizat traficul in New York il va ajuta pe Nicusor Dan sa rezolve ambuteiajele din Bucuresti: "Nu voi primi nimic pentru munca mea"

In anii '90, Michael Horodniceanu a fost desemnat sa conduca intreg traficul de suprafata al New York-ului si sa-i rezolve problemele, iar din 2007 si pana in 2016 i-a fost incredintata modernizarea intregii retele de metrou din metropola si i s-au dat puteri depline pentru a rezolva toate problemele ce tin de trafic, atat cel de suprafata, cat si cel subteran.Michael Horodniceanu a discutat cu Ziare.com despre problemele de trafic si cele care tin de transportul public bucurestean si despre planurile sale pentru fluidizarea circulatiei in cel mai mare oras al Romaniei.Ziare.com: V-ati ocupat ani la rand de fluidizarea si rezolvarea problemelor de trafic si de transportul public din New York, iar in SUA sunteti o somitate. Ce v-a determinat sa acceptati sa-l consiliati pe noul primar general al Capitalei pentru a rezolva problemele de trafic de aici?Sunt nascut si crescut in Bucuresti, am trait aici pana la 17 ani, cand am plecat in Israel. Ma simt legat de acest oras, de aceste locuri si vreau sa ofer si eu ceva in schimb locului in care mi-am petrecut copilaria.Cand am fost rugat de domnul Nicusor Dan sa-l ajut sa fluidizeze traficul si sa reformeze transportul public nu am stat pe ganduri si am acceptat imediat. E un sentiment placut sa simti ca poti face ceva pentru orasul in care ai vazut lumina zilei si ai petrecut poate cei mai frumosi ani ai vietii, cei ai copilariei.Un singur lucru as mai adauga aici: il voi ajuta pro bono pe domnul Dan, ceea ce inseamna ca nu voi primi niciun ban, nu voi primi nimic pentru munca mea. Intelegerea e doar sa mi se deconteze transportul, avionul, atunci cand voi veni in Bucuresti.Romania, ca si intreaga lume, traverseaza o perioada grea din cauza pandemiei. Cum afecteaza acest lucru transportul public?Una dintre problemele care exista astazi si care va avea o influenta signifianta asupra traficului este faptul ca, din cauza coronavirusului, oamenilor le e frica sa mearga cu transportul public. Si asta este ceva care se intampla nu doar in Bucuresti, ci in toata lumea, unde n ...citeste mai departe despre " INTERVIU Romanul care a fluidizat traficul in New York il va ajuta pe Nicusor Dan sa rezolve ambuteiajele din Bucuresti: "Nu voi primi nimic pentru munca mea" " pe Ziare.com