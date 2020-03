INSMC are nevoie urgent de un aparat de testare PCR: Astept sa ne loveasca tsunamiul. Ne va lovi. Curand

Laboratorul institutului este deja instruit sa foloseasca un astfel de aparat de testare, insa nu dispune de fondurile necesare pentru a-l cumpara.Asociatia Sonia Maria, impreuna cu dr. Vasi Radulescu si Oana Geambasu, a initiat campania de strangere de fonduri O inima, pentru dotarea spitalului de copii cu aparatul atat de necesar."La fel ca noi toti, ma uit la curbele din Spania si Italia si astept sa ne loveasca tsunamiul. Ne va lovi. Curand. Si nu avem foarte multe de facut, din pacate. Astfel incat, ceea ce totusi putem face, devine crucial! Va rugam sa ne sprijiniti in aceasta lupta! Suntem si ramanem acolo, in linia 1, parasindu-ne familiile si punandu-ne vietile in pericol, zilnic, pentru noi toti. Dar avem nevoie de ajutor!", spune dr. Alexis Cochino, medic imunolog pediatru la Institutul pentru Sanatatea Mamei si Copilului din Bucuresti.INSMC are deja personal de laborator instruit, capabil sa opereze acest tip de aparate si personal calificat necesar pentru recoltarea probelor biologice. Au pregatit un cort pentru triaj, proceduri si protocoale.Cel putin unul dintre cele doua aparate ar asigura triajul copiilor care au nevoie de asistenta medicala, siguranta medicilor care ii triaza, precum si un sprijin pentru spitalele de pediatrie din tara.Cu ajutorul aparatului de testare PCR, medicii de aici pot stabili diagnosticul de infectie, fara de care masurile de izolare sunt mult mai putin eficiente.Testul est ajuta si la impiedicarea contaminarii spitalelor de copii cu cazuri de SARS-Cov-2, care pot fi directionate catre spitalele de boli infectioase.De asemenea, va fi testata si prezenta anticorpilor la echipa medicala, dar si pe un lot de voluntari, pentru a identifica persoanele de la care s-ar putea recolta in urmatoarele saptamani plasma, pentru administrarea la cei bolnavi, arata medicii de la INSMC.Asociatia care se ocupa de strangerea de fonduri va face tot posibilul sa aduca in tara un astfel de aparat de testare PSCR, pentru Institutul pentru Sanatatea Mamei si Copilului, daca va reusi sa stranga suma necesara: 170.000 de lei.Pana acum, intr-o singura zi, s-au adunat deja peste 60.000 de lei, din donatiile a 530 de persoane facute doar din pagina de Facebook "Aproape 20.000 de lei intr-o ora. Multumi ...citeste mai departe despre " INSMC are nevoie urgent de un aparat de testare PCR: Astept sa ne loveasca tsunamiul. Ne va lovi. Curand " pe Ziare.com