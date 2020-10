INS: Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 17,3%, in primele opt luni, fata de aceeasi perioada din 2019

"Volumul total al lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut cu 17,3%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri la lucrarile de reparatii capitale (+51,7%), lucrarile de intretinere si reparatii curente (+44,3%) si la constructiile noi (+5,6%). Pe obiecte de constructii, ca serie bruta, au avut loc cresteri astfel: lucrarile de constructii ingineresti (+21,9%), cladirile rezidentiale (+17,2%) si la cladirile nerezidentiale (+10,8%). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul total al lucrarilor de constructii a crescut cu 19,2%, crestere reflectata in volumul lucrarilor de intretinere si reparatii curente (+50,5%), al lucrarilor de reparatii capitale (+47,5%) si al lucrarilor de constructii noi (+7,4%)", arata datele INS.Pe obiecte de constructii, seria ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate evidentiaza cresterea volumului constructiilor ingineresti (+25,8%), cladirilor rezidentiale (+18,1%) si al cladirilor nerezidentiale (+12,7%)In august 2020, comparativ cu iulie 2020, volumul total al lucrarilor de constructii a crescut, ca serie bruta, cu 1,9%, crestere evidentiata la lucrarile de reparatii capitale (+5,2%), lucrarile de constructii noi (+1,6%) si la lucrarile de intretinere si reparatii curente (+1,3%).Pe obiecte de constructii, seria bruta arata cresteri astfel: cladirile nerezidentiale (+3,1%), cladirile rezidentiale (+1,9%) si la constructiile ingineresti (+1,3%).Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul total al lucrarilor de constructii a crescut cu 0,9%, crestere evidentiata la lucrarile de reparatii capitale (+2%) si la lucrarile de constructii noi (+1,3%).Lucrarile de intretinere si reparatii curente au scazut cu 3,4%. Pe obiecte de constructii, seria ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate indica cresteri ale volumului cladirilor nerezidentiale (+5,3%) si cladirilor rezidentiale (+1,9%).Volumul constructiilor ingineresti a scazut cu 1,6%.In august 2020, comparativ cu august 2019, volumul total al lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut cu 12,3%. Pe elemente de structura au fost inregistrate ...citeste mai departe despre " INS: Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 17,3%, in primele opt luni, fata de aceeasi perioada din 2019 " pe Ziare.com