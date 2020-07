INS: Lungimea simpla a conductelor de canalizare a crescut in anul 2019 cu 4,7% fata de anul anterior, la 40.268 km

"In anul 2019, lungimea simpla a retelei de distributiea apei potabile a fost de 86.518,8 km, cu 2,4% mai mare fata de anul 2018. Comparativ cu anul 2018, lungimea simpla a conductelor de canalizare, in anul 2019, a fost de 40.268 km, cu 4,7% mai mare. Lungimea simpla a retelei de distributie a gazelor naturale, in anul 2019, fata de anul 2018, a fost de 42.287,4 km, cu 2,1% mai mare", arata datele INS.La 31 decembrie 2019, lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile era de 86.518,8 km, cu 2.014,4 km mai mare pe total tara, fata de situatia existenta la sfarsitul anului 2018."Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor la nivel de total tara a fost la sfarsitul anului 2019 de 772,167 milioane mc, cu 20,358 milioane mc mai mult fata de anul 2018. Din aceasta cantitate, apa potabila distribuita pentru uz casnic a fost de 578,913 milioane mc, reprezentand 75% din total. Proportia apei potabile distribuita consumatorilor care au instalate apometre, in totalul distribuit, a fost de 94,5%, diferenta de cantitate de apa potabila distribuita fiind inregistrata in sistem pausal", arata datele INS.In anul 2019, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodariile populatiei si din unitatile economice si sociale s-a desfasurat in 314 municipii si orase si in 1.040 comune. Lungimea totala a retelei de canalizare la sfarsitul anului 2019 a fost de 40.268 km, din care 26.016,8 km in municipii si orase.Comparativ cu anul precedent, in anul 2019, lungimea retelei de canalizare s-a extins cu 1.818,9 km (respectiv cu 541 km in mediul urban si cu 1.277,9 km in mediul rural).La sfarsitul anului 2019, lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor naturale era de 42.287,4 km, din care 23.578,4 km in municipii si orase. In cursul anului 2019, s-au distribuit gaze naturale in 955 localitati, din care 247 in municipii si orase.Comparativ cu anul precedent, in anul 2019, lungimea conductelor de distributie a gazelor naturale s-a extins cu 874,1 km. Volumul gazelor naturale distribuite la sfarsitul anului 2019 a fost de 9.028,2 milioane mc, cu 14,6 milioane mc mai putin fata de anul precedent. Din totalul vo ...citeste mai departe despre " INS: Lungimea simpla a conductelor de canalizare a crescut in anul 2019 cu 4,7% fata de anul anterior, la 40.268 km " pe Ziare.com