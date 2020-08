Anul trecut, suprafata padurilor a fost de 6,427 milioane hectare, speciile de rasinoase acoperind 1,915 milioane hectare (respectiv 29,8%), iar speciile de foioase 4,512 milioane hectare (respectiv 70,2%).Proprietatea publica reprezenta 64,3% din suprafata totala a fondului forestier national, fiind administrata in principal de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva (75,1%), iar proprietatea privata reprezenta 35,7%, fiind administrata in cea mai mare parte de structurile silvice private (95,5%)."Suprafata fondului forestier in proprietate privata are o tendinta crescatoare, in defavoarea suprafetei in proprietate publica, datorita continuarii procesului de retrocedare a padurilor", semnaleaza INS Repartizarea fondului forestier national pe regiuni de dezvoltare si judete este neuniforma, in functie de conditiile fizico-geografice si dezvoltarea economico - sociala a zonei.In 2019, fondul forestier era concentrat intr-o proportie insemnata in regiunile de dezvoltare Centru (19,3% din totalul fondului forestier) si Nord-Est (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,2%), Nord-Vest (15,2%), Sud-Vest-Oltenia (12,3%), Sud-Muntenia (10%), Sud-Est (8,4%) si Bucuresti-Ilfov (0,4%).Suprafete mai mari de fond forestier se inregistrau, anul trecut, in judetele Suceava (438.000 hectare), Caras-Severin (431.000 hectare), Hunedoara (318.000 hectare), Arges (277.000 hectare), Valcea (272.000 hectare), Bacau (272.000 hectare), Harghita (264.000 hectare), Neamt (263.000 hectare) si Maramures (260.000 hectare). ...citeste mai departe despre " INS: Fondul forestier national ocupa anul trecut 27,7% din suprafata tarii " pe Ziare.com