Indexarea pensiilor militare cu rata inflatiei, amanata pana la 1 septembrie 2021

"In bugetul Ministerului Apararii Nationale vor fi prevazute sumele necesare aplicarii acestei indexari, decizia de amanare fiind motivata de constrangerile bugetare severe cauzate de gestionarea pandemiei de COVID-19", au aratat acestia.Anuntul a fost facut la o intalnire pe care ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si loctiitorul sefului Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului (DRPCVP), generalul de brigada Valeriu Rosu, au avut-o, marti, la sediul MApN, cu presedintele Forumului structurilor asociative ale personalului militar in rezerva si in retragere, colonelul (r.) Marian Tudor, si cu generalul-locotenent (rtr.) Neculai Bahnareanu, presedintele Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere."Referitor la indexarea cuantumurilor pensiilor militare de stat cu rata medie anuala a inflatiei, cei prezenti au fost informati ca la nivelul Guvernului Romaniei s-a hotarat amanarea aplicarii acestor prevederi pana la data de 1 septembrie 2021. In bugetul Ministerului Apararii Nationale vor fi prevazute sumele necesare aplicarii acestei indexari, decizia de amanare fiind motivata de constrangerile bugetare severe cauzate de gestionarea pandemiei de COVID-19", se arata intr-un comunicat de presa transmis de MApN.De asemenea, in ceea ce priveste proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat si instituirea unor masuri in domeniul pensiilor militare de stat, PL-x 199/2020, aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, a fost reafirmat sprijinul comun al tuturor celor prezenti pentru promovarea acestui act normativ, respectand principiile agreate anterior, referitoare la inlaturarea discriminarilor din prezent si la crearea unui cadru adecvat actualizarii si recalcularii pensiilor militare.Conform sursei citate, la reluarea activitatii parlamentare, in luna ianuarie, PL-x 199/2020 va fi dezbatut in Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor si apoi va fi supus aprobarii plenului, avand sustinerea Guvernului. In bugetul Ministerului Apararii Nationale vor fi prevazute resursele necesare sustinerii acestei initiative incepand cu luna aprilie a anului viitor.