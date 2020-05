Incepe constructia celui mai mare spital de stomatologie din Romania. Rafila cere ca serviciile dentare sa fie in pachetul decontat de stat

"Sunt extrem de onorat ca intreaga comunitate a Sectorului 4 a intreprins acest demers extrem de important, acela de a genera un centru medical cu specific de stomatologie. Comunitatea noastra este onorata de prezenta unui astfel de centru universitar, ca nu facem altceva decat sa dezvoltam societatea noastra. Aceasta investitie, care inseamna o cladire de 5.000 mp pe 2 nivele, este o contributie la dezvoltarea societatii si este finantata de Compania Nationala de Investitii", a declarat primarul Daniel Baluta, prezent la eveniment.Acesta a tinut sa multumeasca atat fostului guvern, cat si actualului pentru finantarea acordata."Nu a contat pentru nicunul dintre partidele politice decat sanatatea oamenilor. E un exemplu ca putem sa procedam asa pe mai multe domenii. Aceasta parte de investitii e de 25 de milioane de lei, a doua etapa e reprezentata de doua componente, si anume dotarea realizata de Sectorul 4 si care este finantata printr-un credit de la Banca Europeana de Investitii in valoare de 16 milioane de lei si un punct extrem de important necesar unei facultati, care e reprezentat de cladirea amfiteatrului. O cladire cu un amfiteatru de 300 de locuri si spatii administrative.Ne vom apuca in toamna de ea si in 6 luni o vom finaliza. Finantarea e facuta tot de Sectorul 4. Noi aici in Sectorul 4 suntem extrem de preocupati de problemele legate de sanatate", a punctat Baluta.Prezent a fost si profesorul Alexandru Rafila, care a transmis ca din punctul sau de vedere serviciile legate de stomatologie ar trebui incluse in pachetele standard de sanatate, pentru ca acestea se gasesc mai mult in spatiul privat."Cariera mea si a colegilor mei e strans legata de UMF, care are nevoie de foarte multe resurse. In zona medicinii dentare era o nevoie acuta ca ceva sa se intample.Totusi, as vrea sa fac o abordare scurta. Stiti ca eu reprezint in Romania Organizatia Mondiala a Sanatatii si noi avem o tinta. Tinta e legata de accesul la serviciile de sanatate. Serviicile in zona serviciilor dentare a fost legat de privat, in zonele publice sunt putine.E nevoie de un astfel de centru pentru ca oamenii sa aiba acces la medicina dentara intr-o zona publica. Inclusiv in pachetul de sanatate trebuie sa oferim ...citeste mai departe despre " Incepe constructia celui mai mare spital de stomatologie din Romania. Rafila cere ca serviciile dentare sa fie in pachetul decontat de stat " pe Ziare.com