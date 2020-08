"Fenomenul de "inflorire a apei" este unul natural si se datoreaza unei densitati mari a speciei de cianoficee, "Planktothrix rubescens", niste alge microscopice, inrudite cu bacteriile si raspandite in ape dulci, in balti si in locuri umede. Ea apare ca urmare a intensitatii luminii si a concentratiilor ridicate de nutrienti impreuna cu temperaturile ridicate, ce favorizeaza dezvoltarea acestei specii. Se manifesta ca o pelicula rosie care se poate deplasa si poate lua forme diferite", au explicat specialistii Directiei de Administrare a Apelor Banat. ...citeste mai departe despre " Imagine spectaculoasa: apa unui lac s-a inrosit. Fenomenul este unul natural si se numeste "inflorirea apei" " pe Ziare.com