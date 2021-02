Ilie Bolojan despre 'reteta' administratiei eficiente: "Cheltuieli de personal mici, investitii, accesarea de fonduri europene"

Ilie Bolojan, care a detinut trei mandate de primar al municipiului Oradea, a raspuns astfel la intrebarea "Ce inseamna Reteta Bolojan in administratie?" adresata de Camelia Spataru, presedinta Asociatiei SMARTiCITY, intr-o scurta discutie pe tema "De ce este Oradea considerat unul dintre orasele cu cea mai eficienta administratie publica din Romania?"."Pe noi ne-a ajutat si geografia, pe cei din partea de vest a Romaniei. Pe de o parte, pentru ca deficitul de infrastructura al tarii noastre a facut ca investitiile straine sa se concentreze in principal pe o adancime de cateva sute de kilometri, ceea ce pe cei din zona de vest, Cluj, Oradea, Arad, Timisoara, pana la Alba Iulia, Sibiu, ne-a ajutat.Si primarii din estul Romaniei ar vrea sa faca parcuri industriale, dar acestea presupun capacitatea de a ajunge la ele. De asemenea, patrimoniul pe care l-am mostenit. Si alte orase ar dori sa-si reabiliteze centrele istorice, dar daca ele au fost demolate si s-au construit blocurile comuniste nu au ce reabilita. Oradea a fost ajutata si de geografie, si de patrimoniu si de alte contexte. Nu exista niste secrete deosebite", a declarat Bolojan.Controlul bugetelor, un "ingrendient" necesarEdilul a precizat insa ca ceea ce a facut ca administratia oradeana sa se diferentieze fata de alte zone a fost controlul bugetelor."Oradea este administratia-capitala de judet cu cele mai mici cheltuieli de personal pe cap de locuitor din Romania. Oradea nu depaseste nici astazi cheltuielile de personal de 13-14% din totalul veniturilor proprii, ceea ce inseamna bugete de dezvoltare an de an de milioane de euro care se vad in investitii. Este o chestiune importanta", a spus el.A urmat accesarea de fonduri europene, a adaugat Bolojan. Faptul ca o echipa de profesionisti a lucrat in permanenta pentru accesarea de fonduri a facut, cumulat, sa existe bugete de investitii din fonduri europene, in ultimele doua perioade de finantare, de peste 500 de milioane de euro, ceea ce a dus la schimbarea la fata a orasului, a mentionat seful CJ.La intrebarea Cameliei Spataru cum au fost gasiti specialistii in accesarea de fonduri, Bolojan a raspuns ca ace ...citeste mai departe despre " Ilie Bolojan despre 'reteta' administratiei eficiente: "Cheltuieli de personal mici, investitii, accesarea de fonduri europene" " pe Ziare.com