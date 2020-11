"Incepand de ieri (n.r. marti), am dat preavizul tuturor angajatilor, dupa desfacerea contractelor de munca. Urmeaza ca posturile cele doua din noua organigrama sa fie ocupate prin interviu, in urma unei evaluari interne in randul tuturor angajatilor. Daca nu va fi posibil sa ocupam pozitiile cu oameni din randul fostilor angajati, vom cauta in exterior", a declarat, pentru Bihoreanul, Mihai Jurca, reprezentantul CJ Bihor in AGA.Cele doua posturi pastrate in organigrama Agentiei sunt de executie, viitorii angajati avand sarcina sa continue implementarea unui proiect cu finantare europeana pe care agentia il deruleaza. Deocamdata, nu a fost stabilita comisia care va selecta cei doi angajati, si nici calendarul interviurilor.Citeste si: Dezmatul gasit de Ilie Bolojan la Consiliul Judetean Bihor. Sporuri de 50% din salariu pentru proiecte europene intarziate cu aniiLa Agentia de Management al Destinatiei Bihor urmeaza sa se faca un inventar, dar si un audit financiar. "Sper ca in cel mai scurt timp sa putem prezenta rezultatele, dar nu stiu sa va spun cand. Auditorul ne-a spus ca depinde de ce va gasi acolo", a precizat Jurca.Totodata, s-a decis reducerea organigramei la Agentia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect de la noua, la trei angajati.Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a anuntat, inca de la preluarea mandatului, ca va reduce la jumatate organigrama institutiilor din subordine.Citeste si: Ilie Bolojan, seful CJ Bihor, despre masura unica in Romania de a da afara jumatate din angajatii unei institutii publice: In trei ani, inseamna costul unui pod nou ...citeste mai departe despre " Ilie Bolojan continua concedierile. Toti cei 16 angajati ai Directiei de Turism, dati afara " pe Ziare.com