Guvernul pregateste prelungirea starii de alerta. Alte proiecte de pe ordinea de zi a Executivului

"Prezentul proiect de hotarare stabileste directiile de actiune strategica necesare pentru reabilitarea transportului feroviar pe piata interna a transporturilor si pentru integrarea in sistemul feroviar unic european. Scopul principal al strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare consta in fundamentarea necesitatilor de finantare a infrastructurii feroviare. Strategia identifica drept principala prioritate cresterea competitivitatii transportului feroviar pe piata interna, in principal prin cresterea nivelului de performanta al infrastructurii feroviare. Strategia acopera toate domeniile relevante ale dezvoltarii infrastructurii feroviare, respectiv: mentenanta (intretinere si reparatii), operarea, reinnoirea si modernizarea/dezvoltarea", conform notei de fundamentare a proiectului de hotarare a Executivului.Directie de actiune prioritara pe linia cresterii competitivitatii transportului feroviar consta in recuperarea accelerata a restantelor in ceea ce priveste reinnoirea infrastructurii feroviare, conform sursei citate.Prin urmare exista aceasta strategie care va fi aprobata in sedinta de joi care "propune un program esalonat pe 15 ani care asigura in mare masura eliminarea restantelor existente si care va genera o crestere relevanta a performantelor infrastructurii feroviare".Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca este in pregatire o noua hotarare de Guvern privind prelungirea starii de alerta, insa Executivul nu doreste sa impuna noi restrictii, ca numarul infectarilor sa scada treptat pentru ca lumea sa revina incet la o viata normala. Pe 15 octombrie a intrat in vigoare prelungirea starii de alerta, printr-o hotarare a Executivului.Guvernul are in prima lectura si doua proiecte de ordonanta de urgenta, prina pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a doua pentru suspendarea, modificarea si completarea un ...citeste mai departe despre " Guvernul pregateste prelungirea starii de alerta. Alte proiecte de pe ordinea de zi a Executivului " pe Ziare.com