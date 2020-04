Guvernul merge inainte cu bonusul de 500 de euro pentru medici: Nu suntem singura tara din UE care a propus asta

"Ordonanta de urgenta a avut o prima lectura in sedinta de guvern de vineri. Va fi propusa pentru reintroducere pe ordinea de zi pentru ca sunt o serie de cheltuieli importante care se fac. Intentionam sa introducem pentru aprobare pe ordinea de zi inclusiv decontarea spitalelor modulare pe care sa le gestioneze Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, inclusiv a containerelor de logistica medicala pentru sectiile de terapie intensiva.Proiectul de OUG cuprinde, pe langa partea de echipamente medicale, partea de asistenti sociali care vor fi implicati in aceasta perioada sa acorde sprijin pentru ingrijirea la domiciliu a persoanelor varstnice, de peste 65 de ani. Este vorba despre un ajutor pe care Guvernul il asigura in aceasta perioada pentru persoanele in varsta care se afla in autoizolare la domiciliu", a declarat, duminica, ministrul Fondurilor Europene la Digi 24.In ceea ce priveste stimulentul de risc pentru medici, Bolos a precizat ca Romania nu este singura tara membra UE care a propus o astfel de masura, aratand ca state precum Bulgaria, Ungaria, Germania sau Italia au inaintat o astfel de forma de recompensare a medicilor, iar aceasta cheltuiala este eligibila din fonduri europene."Consider ca este un stimulent de risc pe care guvernul si domnul presedinte l-au propus socotindu-l ca o forma de recompensare a celor care in aceste zile isi sacrifica viata pentru a interveni in sprijinul celor care se afla in situatie critica. In proiectul de ordonanta de maine (luni, n.r.), inclusiv partea de echipamente medicale si protectie, sunt prevazute pentru decontare. Ajutorul si forma de stimulent de risc este o forma de recompensare a cadrelor medicale curajoase carora le multumim ca se implica in aceasta activitate foarte importanta in care isi pot pierde chiar viata.Este o masura pe care o asiguram din fonduri europene. Nu suntem singura tara membra UE care a propus o astfel de masura. Majoritatea statelor membre au gasit aceste stimulente de risc pentru medici ca fiind o forma de recompensare a actului de curaj, de la tari vecine, Bulgaria, Ungaria, pana la tari mai dezvoltate precum Germania sau Italia, au gasit de cuviinta ca aceste forme de sprijin si de stimulen ...citeste mai departe despre " Guvernul merge inainte cu bonusul de 500 de euro pentru medici: Nu suntem singura tara din UE care a propus asta " pe Ziare.com