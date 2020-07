Guvernul are miercuri spre aprobare ordonanta de urgenta care modifica programul "O familie, o casa"

Beneficiarii sunt persoane fizice care nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul/sotia nicio locuinta sau detin una mai mica de 50 mp.Valoarea creditului este de maxim 140.000 euro pentru locuintele noi, receptionate sau consolidate in ultimii 5 ani, garantat de stat in procent de 60% din valoarea creditului, exclusiv accesoriile, reprezentand maxim 85% din pretul de achizitie al locuintei. Un plafon de maxim 70.000 euro este acordat pentru celelalte categorii de locuinte, garantat de stat in procent de 50% din valoarea creditului, exclusiv accesoriile, reprezentand maxim 95% din pretul de achizitie al locuintei."Valoarea creditului destinat achizitiei unei locuinte care se incadreaza in categoria prevazuta la alin. (1^2) si (1^3) este de maximum 140.000 EUR, echivalent lei, garantat de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 60% din valoarea creditului, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat, reprezentand maximum 85% din pretul de achizitie al locuintei, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei. Creditul acordat unui beneficiar pentru achizitia celorlalte categorii de locuinte este in valoare maxima de 70.000 EUR, echivalent lei, garantat de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 50% din valoarea creditului, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat, reprezentand 4 maximum 95% din pretul de achizitie al locuintei, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei", arata proiectul de OUG.Executivul are spre adoptare miercuri si proiectul de ordonanta de urgenta privind aprobarea Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Leasing de echipamente si utilaje."Programul consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar participant in program pentru finantarile de tip leasing destinate achizitionarii prin intermediul finantatorilor de bunuri mobile noi si/sau second hand, garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, as ...citeste mai departe despre " Guvernul are miercuri spre aprobare ordonanta de urgenta care modifica programul "O familie, o casa" " pe Ziare.com