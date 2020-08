"Va prezentam o noua filmare aeriana cu cei 30 de km ai santierului centurii Bacau (16 km de autostrada si 14 km drum cu 2 benzi de circulatie), proiect inceput in martie 2019 si care se afla la un stadiu fizic de executie de peste 70%: https://youtu.be/qyQU4kGL4ug.Asa cum va spuneam la mijlocul lunii iulie, tronsonul sud-vestic dintre DN11 si DN2 Sud (7,3 km de drum cu 2 benzi) este complet finalizat, fiind instalate pana si bancutele si panselutele in spatiile de servicii.Desi ministrul Bode afirma ca in mandatul dansului nu va ctitori muzee rutiere in aer liber, realitatea tine sa il contrazica. Solicitam Ministerului Transporturilor si CNAIR sa gaseasca de urgenta mijloacele legale pentru deblocarea situatiei si pentru deschiderea traficului pe acest prim segment al centurii Bacau.Pe restul proiectului ce include primii kilometri de autostrada din regiunea Moldova lucrarile avanseaza intr-un ritm foarte bun. Zilele urmatoare va fi finalizata placa de suprabetonare a podului de 1,2 km peste raul Bistrita, iar in urmatoarele saptamani va fi ridicat tablierul metalic pe cele 2 structuri ce traverseaza canalul Bistrita.Realizarea umpluturilor, asternerea straturilor de asfalt, relocarea stalpilor de inalta tensiune, taluzarea cu pamant vegetal sau executia rigolelor inainteaza rapid, existand premisele ca lucrarea sa fie complet finalizata cel tarziu in primavara anului viitor.Salutam mobilizarea si modul de lucru al celor de la UMB si ne exprimam speranta ca vom vedea in urmatorii ani multe alte santiere care sa urmeze exemplul acestui proiect", se arata in mesajul postat, zilele trecute, de Pro Infrastructura....citeste mai departe despre " FOTO/VIDEO Imagini spectaculoase din drona cu evolutia lucrarilor la autostrada Moldovei. Cat s-a realizat din proiect " pe Ziare.com