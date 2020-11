CNAIR anunta ca se fac teste la sistemul de iluminare a podului lung de 700 de metri. "Italienii de la Pizzarotti au inceput in ultima perioada sa lucreze intr-un ritm mai sustinut pe lotul 1 al Autostrazii A10 Sebes - Turda, dupa 6 ani de contract in care au taraganat nepermis de mult finalizarea proiectului, profitand la maximum de fiecare blocaj nesolutionat de statul roman.Pe nodul rutier Alba Iulia Nord subcontractorul Baxcom lucreaza intens la zidul de sprijin aferent rampei pasajului pe DN1 peste autostrada, dar si la armarea si betonarea viaductului peste calea ferata. Pe urmatorii kilometri pana aproape de nodul rutier Alba Iulia Sud a fost asternut stratul final de uzura pe un sens. Se lucreaza la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie la podul peste Mures si la finalizarea terasamentelor din pamant armat in zona Oarda. La nodul rutier Sebes constructorul este concentrat pe cele 2 bretele scurte care se conecteaza la sensurile giratorii ale nodului existent si prin care s-ar putea deschide traficul rutier pe autostrada in ambele sensuri.Este fezabila deschiderea traficului intre nodul Alba Iulia Nord si bretelele scurte ale nodului Sebes pana la finalul anului, insa toti actorii relevanti (CNAIR, constructor, politia rutiera etc.) trebuie sa lucreze in tandem pentru a atinge acest obiectiv", au explicat la inceputul acestei luni reprezentantii asociatiei Pro Infrastructura.Potrivit ultimei situatii prezentate de CNAIR, data finalizarii lotului 1, in lungime de 17 kilometri, intre Lancram si Santimbru, este 30 decembrie 2020 (contract proiectare si executie cu intarzieri majore inregistrate). Stadiul fizic este de circa 97%.Cititi si:Lucrari intense de asfaltare pe lotul 1 din A10, Sebes- Turda. Antreprenorul a adus alte trei firme pentru a finaliza proiectul in 2020 VIDEO ...citeste mai departe despre " FOTO Primele teste de lumini pe lotul 1 al Autostrazii Sebes - Turda. Cum arata iluminat podul de peste raul Mures " pe Ziare.com