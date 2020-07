Avansul fizic a ajuns la 99%, iar saptamana viitoare ar urma sa fie realizata receptia lucrarilor."Constructorul Trameco executa ultimele retusuri la nodul rutier Biharia, la spatiile de servicii, punctul de sprijin si unele santuri si taluzuri. Si vecinii maghiari sunt intr-un stadiu similar pe tronsonul M4 Bors-Berettyoujfalu (conexiune cu M35 spre Debrecen), insa deschiderea circulatiei va fi undeva in august, timp necesar pentru solutionarea pasilor administrativi care tin de trecerea frontierei", sustin cei de la Pro Infrastructura.Pe sectorul urmator, Biharia-Chiribis (28,5 km), acelasi antreprenor general realizeaza expertiza lucrarilor facute de Bechtel acum 15 ani."Speram sa fie gata proiectul tehnic si sa se emita autorizatia de construire pana la finalul anului, astfel incat in primavara lui 2021 sa vedem constructorul in forta in teren. Mai departe, pana la Suplacu de Barcau, inca asteptam lansarea unei noi licitatii dupa ce in ianuarie 2020 am avut a treia anulare/reziliere din istoria teribil de zbuciumata a celor 26,3 de km de autostrada realizati de Bechtel in proportie de aproximativ 50% inca din 2012!", mai sustin reprezentantii asociatiei, care monitorizeaza lucrarile de infrastructura din Romania. ...citeste mai departe despre " VIDEO Mini-autostrada de 5,35 kilometri din Bihor, construita in proportie de 99%. Cum arata drumul nou de la granita cu Ungaria " pe Ziare.com