Fondul Proprietatea: Lipsa guvernantei corporative in companiile de stat pune in pericol interesul economic al Romaniei

Este cel de-al doilea semnal pe care Fondul il atrage asupra problemei guvernantei corporative in ultimele doua saptamani. Incalcarile recurente continua sa ameninte stabilitatea companiilor pe termen lung si contravin interesului economic al Romaniei, precum si al cetatenilor romani, se arata in comunicat.Lipsa continua a punerii in aplicare a legislatiei privind guvernanta corporativa la companiile de stat este deosebit de evidenta in opt dintre companiile din portofoliul Fondului, dar nu se limiteaza la acestea: Complexul Energetic Oltenia S.A., Societatea Nationala a Sarii S.A. Salrom, C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A., S.N. Aeroportul Timisoara - Traian Vuia S.A., C.N. Administratia Porturilor Maritime Galati, C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, C.N. Administratia Porturilor Dunarii Fluviale Giurgiu si Plafar. Potrivit datelor Fondului, peste 90% dintre numirile reprezentantilor Guvernului in Consiliile de Administratie ale acestor companii nu sunt conforme cu regulile de guvernanta corporativa, asa cum sunt prevazute in OUG 109/2011, pentru ca fie sunt stabilite politic sau persoanelor in cauza le lipseste experienta profesionala relevanta, sustine Fondul Proprietatea.Punerea in aplicare a legislatiei privind guvernanta corporativa (OUG 109/2011) la nivelul Consiliilor de Administratie este ocolita sau incalcata in mod deschis in multe alte companii de stat prin: numiri ale unor persoane afiliate politic, numiri repetate ale membrilor interimari ai Consiliului si directoratului, amanarea pe termen nedeterminat a proceselor de selectie pentru numirea membrilor Consiliului pentru un mandat complet de patru ani. In cateva cazuri, membri curenti ai Consiliului au aplicat la procesul de selectie organizat de Consiliul din care faceau parte, ceea ce implica conflicte de interese evidente si nerespectarea principiilor de guvernanta corporativa, apreciaza FP.Fondul Proprietatea constata ca numirile frecvente care ignora procedurile de select