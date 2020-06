Armin Laschet, premierul regiunii, a precizat ca va trimite echipe care sa testeze locuitorii din zona abatorului si a facut apel catre angajatii straini de a nu parasi tara, dupa ce 17 romani au fugit din carantina, potrivit Digi 24.In plus, Armin Laschet i-a asigurat ca vor avea parte de cele mai bune conditii in spitalele din Germania. Cele 40 de echipe vor fi formate din angajati ai autoritatilor de sanatate publica, voluntari de la Crucea Rosie, dar si translatori, tinand cont de numarul mare de angajati veniti din alte tari.Conform sursei citate, toti lucratorii de la acest abator din Germania se afla in carantina, insa aceasta masura ar putea fi insuficienta, avand in vedere ca angajatii bolnavi au intrat, pana acum, in contact cu rudele si prietenii lor, persoane care ar putea extinde cercul celor cu COVID-19.Renania de Nord Westfalia este unul dintre primele landuri lovite puternic de epidemia de coronavirus, iar premierul Laschet a fost unul dintre responsabilii germani care au pledat pentru relaxarea masurilor de restrictie.In urma cu cateva zile, Armin Laschet preciza ca romanii si bulgarii ar fi vinovati de raspandirea COVID-19 in regiunea sa, insa, ulterior, a revenit asupra declaratiei, mai arata sursa amintita.In Germania au fost inregistrate, pana duminica, 8.961 de decese din cauza COVID-19 si un numar de 191.276 de imbolnaviri. ...citeste mai departe despre " Focarul de coronavirus de la abatorul din Germania, unde jumatate dintre angajati sunt romani. Premierul regiunii le cere sa nu paraseasca tara " pe Ziare.com