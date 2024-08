Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, in contextul scandalului ELCEN - Distrigaz Sud, ca bucurestenii vor avea apa calda si caldura, fara sa se puna problema vreunei intreruperi de furnizare.

"Ii asigur pe bucuresteni ca vor avea apa calda si caldura, nu se pune problema niciunei intreruperi, asa cum se vehiculeaza acum in spatiul public, in incercarea de a induce panica in populatie si de a scoate vinovata Primaria Capitalei intr-o problema care treneaza de peste zece ani", a spus Gabriela Firea.

Edilul a anuntat ca luni se va intalni cu reprezentantii RADET, ELCEN si ai Ministerului Energiei.

"In aceste zile am dialogat cu RADET, ELCEN si Ministerul Energiei pe tema situatiei RADET-ELCEN. Am stabilit ca vom avea o intalnire luni la pranz cu toti factorii responsabili. Problema este si a Guvernului, acesta trebuie sa creeze cadrul legal pentru achitarea datoriei istorice.

Subventia pentru RADET este ...citeste mai departe despre "Firea da asigurari ca Bucurestiul nu va ramane fara apa calda" pe Ziare.com

Ads