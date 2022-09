Cât vor plăti la curent românii care au pornit aerul condiționat în sezonul cald. "Au venit facturi şi de 800 de lei"

Temperaturile mari din această vară au crescut consumul de energie electrică pentru românii care au dat drumul la aerul condiţionat. Mulţi au depăşit astfel plafonul de 300 Kilowaţi oră într-o lună, iar facturile nu s-au mai încadrat pentru varianta compensării.

Specialiştii avertizează că o diferenţă de doar patru Kilowaţi/ oră ne poate dubla factura.

Este cazul unui român care are de plătit acum de trei ori mai mare decât de obicei.

"Până să plafoneze preţul la energia electrică, plăteam în jur de 150-200 de lei pe lună. Au venit facturi la energia electrică şi de 800 de lei. Am aceleaşi electrocasnice de ultimă generaţie, nu am nimic în plus. În această vară mi-am montat şi eu aer condiţionat pe care l-am folosit mai puţin să nu consum mult", a declarat acesta pentru Observatornews.ro.

Aproximativ 20 la sută dintre consumatori sunt în situația sa și plătesc acum facturi la preţul din contract.

O diferenţă de doar câţiva kilowaţi poate dubla factura la electricitate.

Dacă am consumat într-o lună 298 de kWh, sub limita pentru plafonare, avem de plătit 238 de lei. Dacă am consumat câţiva kilowati în plus, de exemplu 302 kWh, am primit o factură de 545 de lei.

Pentru o diferenţă de 4 kWh, plătim cu 307 lei mai mult. Facturile care vor veni din septembrie încolo vor fi şi mai mari. Pragul de consum a fost redus de la 300 la 255 de kWh.

