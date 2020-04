Exportul de bustean in afara UE va fi interzis pentru 10 ani

S-au inregistrat 316 voturi "pentru" si o abtinere.Potrivit textelor adoptate, "se interzice exportul de bustean, cu sau fara coaja, sau lemn rotund, pentru o perioada de 10 ani, in spatiul extracomunitar incepand cu data de 1 ianuarie 2021. Nerespectarea interdictiei de export a masei lemnoase se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda in cuantum de 100.000 lei".De asemenea, proiectul prevede instituirea Registrului national de evidenta informatizata a proprietatilor forestiere la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in vederea aplicarii regimului silvic si gestionarii durabile a fondului forestier."Realizarea cadastrului aferent fondului forestier proprietate publica a statului este finantata de la bugetul de stat sau din surse proprii ale administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului. In vederea asigurarii transparentei recoltarii masei lemnoase din fondul forestier national se instituie Catalogul national al masei lemnoase la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura prin utilizarea bazelor de date informatice existente la nivelul acesteia.Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va publica Catalogul national al masei lemnoase de site-ul propriu, al carui model se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. Structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura vor verifica prin sondaj actele de punere in valoare in baza unor criterii de risc", mai prevede proiectul.Nu toti deputatii au considerat ca este suficient. Cornel Zainea, de la USR, a afirmat ca acest proiect reprezinta "un pas de furnica inainte" si o "frectie durabila la picior de lemn"."Proiectul propune sa gestioneze durabil padurile. (...) PSD si PNL fac un pas de furnica inainte. Aceasta prevedere va fi frectie durabila la picior de lemn. USR propune crearea 'DNA a padurilor', sistem de monitorizare a video a camioanelor care transporta lemn, sa interzicem si exploatarile forestiere in parcurile nationale", a spus Zainea.Dan Barna a adaugat ca USR are o agenda pro-protejarea padurilor."Urmarim consecvent tot ce a venit dinspre guverne. Aceasta lege est ...citeste mai departe despre " Exportul de bustean in afara UE va fi interzis pentru 10 ani " pe Ziare.com