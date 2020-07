EXCLUSIV Cum se raporteaza romanii la o posibila reintrare in starea de urgenta. "Suntem genul de popor la care nu merge numai vorba buna"

Masurile lipsite de coerenta luate de autoritati nu au facut decat sa aduca o forma de clocotire sufleteasca, iar ceea ce vedem acum in anumite situatii, cand oamenii s-au adunat in grupuri numeroase la Vama Veche sau la Mamaia, nu este decat o razvratire cumulata cu inconstienta si teribilism, considera psihologiii.Expertii din diferite domenii chestionati de Ziare.com vorbesc despre o eventuala stare de urgenta care ar urma sa fie impusa in perioada imediat urmatoare pe centre epidemice, dar si de o posibila constientizare a societatii in asa fel incat egoismul unora sa nu ne afecteze pe toti.Expertii fiscali sunt de parere ca multi romani nu inteleg ca o stare de urgenta, precum cea din martie-aprilie, ne va afecta nu numai emotional dar si financiar."O reintrare in starea de urgenta va produce iar o blocare a deplasarilor si, implicit, o blocare a activitatii economice. De fapt, nu o blocare, cat o reducere. Iar acest lucru va afecta foarte mult veniturile persoanelor fizice si veniturile bugetului. Din punctul meu de vedere ar trebui ca autoritatile sa ia masuri, sa ne invete cum sa procedam sa lucram. Adica sa elimine celebrul "stati in casa", ca statul asta in casa nu produce nimic bun pentru economie. O economie se dezvilta pe munca, natura si capital. In momentul in care munca, primul factor de productie, nu este luata in considerare, celelalte doua elemente nu pot functiona", afirma Adrian Benta, consultant fiscal.Aceasta stare de urgenta va duce la intarzierea reluarii contractelor comerciale si din nou somaj tehnic la scara larga."Nu sunt medic, dar cred ca pot sa identifice focare si tinte de risc, astfel incat sa nu afectezi o tara intreaga. Dau un exemnplu, Vama Veche! Nu am nimic cu vamaiotii. Felicitari! Traiti-va viata! Dar traiti-va viata in asa fel incat sa nu puneti in pericol pe ceilalti. Drepturile tale se opresc in momentul in care mi-ai afectat drepturile mele", mai spune consultantul.Starea de urgenta, aplicata doar pe centre epidemicePotrivit lui, starea de urgenta ar trebui aplicata pe centre epidemice, asa vede situatia consultantul fiscal."Avem acele camine sociale. De ce nu merg autoritatile sa se concetreze pe ele acolo, avand in vedere ca sunt sanse foarte mari sa fie centre epidemice? Autoritatile ar trebui sa faca niste vizite surpriza pe la ter ...citeste mai departe despre " EXCLUSIV Cum se raporteaza romanii la o posibila reintrare in starea de urgenta. "Suntem genul de popor la care nu merge numai vorba buna" " pe Ziare.com