Doua medicamente pentru tratarea COVID-19 incep sa fie produse in Romania. Vesti bune si pentru cei cu diabet

Unul dintre medicamentele care ar urma sa se produca, in Romania, este Plaquenil. Acesta contine hidroxiclorochina, substanta despre care parte dintre medici spun ca ar fi eficienta in tratarea infectiilor cu SARS-Cov-2.Stocurile care existau in Romania s-au dus spre spitale, pentru tratarea bolnavilor. Cand au aflat ca ar putea fi util, oamenii au cumparat si ei din farmacii Plaquenil. Dar ulterior Ministerul Sanatatii i-a avertizat pe toti sa nu ia acest medicament fara supraveghere medicala, din cauza ca el ar putea prezenta reactii adverse.Spitalele vor folosi in continuare Plaquenil. Si din cauza ca se gaseste tot mai greu, el va fi produs in Romania, incepand chiar de saptamana viitoare."In acest moment s-au importat 500 de kilograme de materie prima si urmeaza sa producem peste 2 milioane de comprimate de Plaquenil de saptamana viitoare. S-a discutat si posibilitatea ca la Antibiotice Iasi sa se produca si alte medicamente care in aceste momente ne sunt necesare", a declarat minstrul Sanatatii, Nelu Tataru pentru Digi 24.Mai multe detalii despre productia medicametelor cu hidroxiclorochina, dar si a altor tratamente aflate la mare cautare, in aceste zile, in tara noastra, a oferit pentru Mediafax Ioan Nani, directorul Antibiotice Iasi."Substanta activa soseste maine sau poimaine pe Otopeni, a plecat un avion in Elvetia si din Elvetia soseste pe Otopeni in 2 zile. Dupa ce vine vom produce 3,5 milioane de comprimate pe care le vom avea intr-un stoc de sigurana la noi in fabrica.Am discutat la Agentia Medicamentului si ne vom autoriza pe indelete, o sa facem si studii clinice pe centrul nostru de studii, adica studiu de bioechivalenta, si vom avea produsul inregistrat cu APP in Romania si in comunitatea europeana", a spus Ioan Nani, directorul Antibiotice Iasi, pentru Mediafax.Si tot Antibiotice Iasi va incepe in curand sa produca si medicamente pentru tratarea diabetului."Ne-am hotarat sa producem si produsele pentru diabet, precum si produsele pentru dezinfectarea mainilor si suprafetelor, oricum este o perioada grea, dar noi suntem optimisti. Antibiotice este o companie cu resurse umane si tehnologice importante", a mai spus Ioan Nani.In paralel, ...citeste mai departe despre " Doua medicamente pentru tratarea COVID-19 incep sa fie produse in Romania. Vesti bune si pentru cei cu diabet " pe Ziare.com