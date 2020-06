DOCUMENTE. CNSAS confirma oficial ca a cerut instantei sa constate ca Mugur Isarescu a fost colaborator al Securitatii

Odata cu finalizarea verificarilor si cu trimiterea dosarului de la CNSAS la instanta, judecatorii urmeaza sa decida daca Mugur Isarescu a fost colaborator al Securitatii, asa cum sustine CNSAS, sau nu ii poate fi atribuita aceasta calitate.Raspunsul CNSAS transmis catre Ziare.com a venit ca urmare a unei cereri facute in septembrie 2019 de catre un jurnalist al publicatiei noastre, care a solicitat institutiei sa verifice daca Mugur Isarescu a fost colaborator al Securitatii."Va aducem la cunostinta ca, urmare a cererii dumneavoastra din data de 12.09.2019 (...), verificarile fata de persoana domnului Acedemician Constantin-Mugurel Isarescu - Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei - au fost finalizate.Astfel, pe numele domniei sale a fost emisa o nota de constatare, aprobata de Colegiul CNSAS, pentru introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare a calitatii de colaborator. Ca urmare, aceasta actiune se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in curs de solutionare, din data de 15 iunie 2020", se arata in raspunsul oferit de CNSAS.Acest raspuns a venit la cateva zile dupa ce Ziare.com a publicat, in exclusivitate, faptul ca membrii Colegiului CNSAS au aprobat, in 9 iunie, nota prin care institutia il acuza pe Mugur Isarescu de colaborare cu fosta Securitate, trimitand documentele in acest sens instantei.In 15 iunie 2020, Ziare.com a publicat aceasta informatie in baza unui comunicat de presa postat pe site-ul CNSAS, in care, insa, erau prezentate doar date generale referitoare la functia lui Mugur Isarescu, fara a-i fi facut public numele. Mai multe surse din CSNAS au confirmat, la acea data, pentru Ziare.com, faptul ca documentul postat pe siteul cnsas.ro facea referire la Mugur Isarescu."Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane: - art. 3 lit. q (guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si memb ...citeste mai departe despre " DOCUMENTE. CNSAS confirma oficial ca a cerut instantei sa constate ca Mugur Isarescu a fost colaborator al Securitatii " pe Ziare.com