Delegatiile faraonice in strainatate ale fostului primar al Sectorului 5, Daniel Florea. Cati bani au fost tocati din fonduri publice

Destinatiile deplasarilor: Ierusalim (Israel)- noua persoane, Cannes (Franta)- cinci persoane, Munchen (Germania)- sapte persoane si Bruxelles (Belgia)- cinci persoane. Daniel Florea a fost in trei din aceste deplasari, iar administratorul public, Rares Hopinca, in toate patru. Fostul primar candideaza pe lista PSD pentru un loc in Camera Deputatilor.OUG: Doar doua persoaneConform inspectorilor Curtii de Conturi, referitor la numarul membrilor delegatiilor, este necesara precizarea faptului ca acesta face obiectul, de mai bine de opt ani, unei restrangeri menite a reduce cheltuielile bugetare, in cadrul institutiilor si autoritatilor publice locale fiind de maxim doua persoane, iar numai in cazuri temeinic justificate, la propunerea ordonatorului principal de credite, putandu-se aproba o majorare in acest sens.Totul este prevazut in articolul IV al OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative. Practic, Curtea de Conturi a constatat ca desi in deplasari trebuiau sa se duca doar doua persoane, in realitate au fost mai multe."Concluzionand, echipa de audit constata plata nejustificata a sumei de 251.809 de lei reprezentand cheltuieli (transport, cazare si diurnal) efectuate cu prilejul a patru deplasari externe, in conditiile in care delegatiile au fost formate dintr-un numar mai mare de personae decat cel stipulate de norma juridica incidenta materiei, ordonatorul principal de credite nesolicitand o astfel de aprobare de la consiliul local," conchide Curtea de Conturi.Deplasarile10-17 februarie 2019-Ierusalim (Israel), noua persoane, costul total s-a ridicat la suma de 98.765 de lei;9 -15 martie 2019- Cannes (Franta), cinci persoane, costul total s-a ridicat la suma de 70.464 de lei;6-10 octombrie 2019- Munchen (Germania), sapte persoane, costul total s-a ridicat la 103.756 de lei;2-7 decembrie 2019- Bruxelles (Belgia), cinci persoane, costul total s-a ridicat la 91.948 de lei.