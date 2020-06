Probleme la licitatia pentru achizitia celor 100 de tramvaie turcesti. Decizie definitiva a Justitiei: Primaria Capitalei este obligata sa reevalueze ofertele depuse

Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti pe 24 iunie si este definitiva, potrivit portalului instantelor.Practic, instanta a mentinut decizia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), data in decembrie 2019, de anulare a atribuirii a contractului catre turcii de la Durmazlar. Decizia fusese contestata atat de Astra Arad, cat si de Primaria Capitalei."Respinge cererea de acordare a accesului la dosar. Respinge plangerile, ca neintemeiate. Definitiva," este minuta instantei.ContestatiaCare erau motivele de contestatie? Societatea aradeana a explica pentru Ziare.com ca tramvaiul propus de turci nu respecta cerintele tehnice din caietul de sarcini al PMB. Printre altele, din cauza ca era mai lat cu 20 de centimetri decat ar fi trebuit, nu avea 5 usi duble si nici macar nu era omologat in UE.Tramvaiul mai fusese vandut in Turcia, dar aceasta nu e tara membra UE, asa ca nu avusese nevoie de omologare.Citeste si: Firea vrea sa cumpere 100 de tramvaie de la turci. Astra Vagoane de la Arad sustine ca e incorect si contesta achizitiaO comisie se va constitui la PrimariePrimaria Capitalei a reactionat joi la anuntul Curtii de Apel Bucuresti. "Se astepta si motivarea pentru a afla instructiunile dispuse de instanta. Intre timp, Primaria Capitalei va constitui de urgenta comisia de evaluare, avand in vedere ca s-a mentinut solutia pronuntata de CNSC, prin care s-a dispus reluarea procedurii de la un anumit punct, impunandu-se reevaluarea anumitor aspecte," se arata intr-un comunicat de presa transmis de Primaria Capitalei.Oficialii au anuntat ca dupa comunicarea motivarii vor reveni cu amanunte."Pentru Primaria Capitalei principala urgenta este semnarea contractului de achizitie a celor 100 de tramvaie cu ofertantul care va fi declarat castigator in urma respectarii celor dispuse de instante, pentru a putea fi utilizate fondurile europene acordate pentru acest proiect", potrivit sursei citate.Nicusor Dan: Organizare defectuoasa a licitatieiNicusor Dan, candidatul opozitiei din Bucuresti la Primaria Capitalei, a reactionat si el la decizia Curtii de Apel Bucuresti."Conform informatiilor oferite de mass-media, Durmazlar Makina nu a ...citeste mai departe despre " Probleme la licitatia pentru achizitia celor 100 de tramvaie turcesti. Decizie definitiva a Justitiei: Primaria Capitalei este obligata sa reevalueze ofertele depuse " pe Ziare.com