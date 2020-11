Decaderea Rosiei Montane, comuna din Apuseni care sta pe un munte de aur. Cum a influentat negativ viata comunitatii proiectul minier esuat

Numarul locuitorilor s-a redus semnificativ ca urmare a activitatilor companiei private Rosia Montana Gold Corporation, care voia sa exploateze zacamantul de aur de pe teritoriul comunei. Satul Rosia Montana pare mai mult o fantoma, avand in vedere ca 80 la suta dintre locuitorii de aici si-au vandut proprietatile companiei canadiene si au plecat la Alba Iulia sau in alte zone ale judetului sau ale tarii. Majoritatea locuitorilor sunt acum in satele Gura Rosiei, Daroaia si Carpinis, aflate langa DN 74A, la circa 5 kilometri de centrul de comuna. Satul Rosia Montana are mai putin de 300 de locuitori, din cei peste 600 pe care ii avea in 2011. Comuna in ansamblu mai are circa 2.100 de locuitori (dintre care mai mult de 900 sunt romi), fata de numarul de 3.900, din anul 2002.Centrul istoric al comunei. Foto: Casa PetriSoarta Rosiei Montane s-a schimbat in toamna anului 2013, cand, in Parlament, a fost respinsa legea initiata de Guvernul Ponta cu dedicatie pentru proiectul minier. Decizia a fost precedata de proteste masive in Bucuresti si Cluj-Napoca, astfel incat parlamentarii s-au ferit sa isi dea votul acestui proiect controversat. A fost si semnalul rupturii dintre PNL si PSD, care constituiau la momentul respectiv alianta USL. Liberalii s-au opus si au respins modificarea legii minelor care oferea companiei miniere posibilitatea de a demara investitia de la Rosia Montana. A urmat 1 an de tatonari, pentru ca in ianuarie 2015, Gabriel Resources, actionarul majoritar al societatii Rosia Montana Gold Coporation, sa anunte intentia de a actiona Statul Roman in judecata daca nu este aprobat proiectul. S-a intamplat acest lucru in iunie 2015, cand canadienii au depus la Tribunalul Comercial al Bancii Mondiale de la Washington actiunea prin care solicit daune de peste 5 miliarde de dolari.Santajul celor de la Gabriel ResourcesTimp de 5 ani s-au derulat mai multe proceduri, inclusiv audieri de experti si fosti premieri ai Romaniei. O hotarare ar putea fi pronuntata in anul 2021. Partea romana sustine ca investitorul nu are dreptul la compensatii din partea statului in conditiile in care nu a reusit sa obtina toate avizele pentru ca proiectul sa poata fi aprobat. A ...citeste mai departe despre " Decaderea Rosiei Montane, comuna din Apuseni care sta pe un munte de aur. Cum a influentat negativ viata comunitatii proiectul minier esuat " pe Ziare.com