Curtea de Conturi acuza nereguli grave in procedurile de achizitie la Spitalul Militar "Carol Davila" pe perioada starii de urgenta

In subordinea Ministerului Apararii Nationale functioneaza Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC). Aici, in urma adoptarii Decretului 195/2020 privind instituirea starii de urgenta, s-au implementat masuri de reorganizare cu caracter exceptional pentru diminuarea efectelor negative si combaterea raspandirii cu virusul SARS-CoV-2.Neregulile constatate de Curtea de Conturi"Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", prin cumparare directa, utilizand platforma SEAP/SICAP, a achizitionat produse pe baza de comenzi ferme, fara insa a incheia un contract, angajamentul legal fiind comanda. Inexistenta contractelor a condus la stabilirea prin comanda a unor criterii minime de livrare a produselor, respectiv conditii obligatorii, dar a caror incalcare nu prevedea penalitati de intarziere sau sanctiuni legate de neindeplinirea lor. Procedandu-se in acest fel s-au inregistrat 37 fie intarzieri foarte mari in livrarea produselor, fie produsele nu au mai fost livrate deloc. De exemplu, in cazul comenzii nr.837/02.04.2020, in valoare de 2.064 mii lei cu TVA, pentru achizitia de echipamente de protectie, desi termenul maxim de livrare era de 5 zile de la data primirii comenzii, produsele au fost livrate etapizat, pana la data de 12.05.2020.Spitalul nu a respectat prevederile legale privind utilizarea catalogului electronic pus la dispozitie pe SEAP/SICAP pentru achizitionarea in regim de urgenta a 25.863 de seturi de combinezoane de protectie de la CN UNIFARM SA, in valoare de 2.404 mii lei cu TVA. Spitalul a atribuind direct achizitia, in conditiile in care Compania nu avea produsele respective ofertate in SEAP/SICAP. Modalitatea aleasa de SUUMC a restrans concurenta si implicit posibilitatea de a achizitiona produsele respective la pretul cel mai scazut pe care piata il putea genera la momentul respectiv, in condit ...citeste mai departe despre " Curtea de Conturi acuza nereguli grave in procedurile de achizitie la Spitalul Militar "Carol Davila" pe perioada starii de urgenta " pe Ziare.com