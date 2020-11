Oficialitatile au dat asigurari ca atat pe DN1 cat si traficul spre Aeroportul Henri Coanda nu va fi restrictionat.Prefectul judetului Ilfov, Daniel Zamfir a precizat ca pe DN1 nu vor fi echipaje de politie care sa controleze soferii, asa ca cei aflati in tranzit isi vor putea continua drumul ca si pana acum."Se permite tranzitarea localitatilor carantinate. In Otopeni, DN1 nu va fi restrictionat in ceea ce priveste circulatia, oamenii vor putea tranzita Otopeniul, fara a avea posibilitatea de a intra in localitate pe strazile adiacente, pe care vor fi instituite filtre de verificare", a spus prefectul, conform Stirile Protv.Prefectul a mai spus ca toate persoanele care merg sau vin de la aeroport nu vor avea probleme in trafic."Nu vor fi probleme. Cei care merg la aeroport isi poate justifica scopul calatoriei cu biletul de calatorie sau cu o declaratie pe propria raspundere. La fel si cei care vin de la aeroport", a precizat Daniel Zamfir.In ceea ce priveste persoanele care vin din aeroport si spun ca nu mai au asupra lor biletul de calatorie cu avionul, prefectul a precizat ca se va analiza de la caz la caz. "Daca o persoana care vine din aeroport nu prezinta biletul de calatorie si nu are asupra sa nici declaratia, se analizeaza situatia. Se va verifica daca are bagaje asupra sa, cu ce cursa a sosit, sunt solutii. Se poate depista daca acea persoana chiar a venit din aeroport sau nu", a spus Daniel Zamfir, informeaza Libertatea.Citeste si:Iohannis: Acolo unde s-au luat masuri de carantinare, cresterea necontrolata de cazuri a incetat. Restrictiile vor ramaneCarantina in jurul Capitalei. Lista tuturor restrictiilor pentru urmatoarele doua saptamani. In ce masura vor fi afectate Aeroportul si traficul pe DN1 ...citeste mai departe despre " Orasul Otopeni a intrat in carantina. Cum va fi afectat accesul pasagerilor pe Aeroportul Henri Coanda " pe Ziare.com