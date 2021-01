Schimbarile de pe piata muncii in 2021. Care vor fi cele mai cautate competente de catre angajatori

Un raport facut de Forumul Economic Mondial arata ca predictiile din piata muncii sunt dificil de facut in actualul context, in care companii de diferite marimi si-au redus structurile de personal, adaptandu-si business-ul.Principala tendinta din piata muncii in 2021 va ramane adaptarea tehnologica, urmata de automatizare. Aceasta a doua tendinta va duce la o modificare majora a activitatilor, a locurilor de munca si a competentelor care vor fi necesare in piata muncii pana in anul 2025.Taieri de personalConform raportului citat, anul 2021 reprezinta un an de cotitura pentru a face trecerea, pana in 2025, la o situatie in care jumtate din activitati vor putea fi robotizate si, in consecinta, o serie de meserii facute acum de oameni, vor fi desfiintate. De asemenea, companiile anticipeaza ca accelerarea procesului de tehnologizare va duce la o taiere de personal.De asemenea, Forumul Economic Mondial avertizeaza ca numarul de locuri de munca nou create nu va depasi numarul de locuri de munca desfiintate, ca urmare a noilor tendinte aparute in context pandemic.Sistemul de telemunca, pastratMai mult de 40% din companii intentioneaza sa pastreze strict sistemul de munca remote, din confortul casei. Totusi, pentru a pastra sentimentul de apartenenta al angajatilor, angajatorii iau in calcul sa le pune sa dispozitie oamenilor un set de instrumente digitale, care sa ii ajute sa se conecteze si sa colaboreze usor dar sa si fie productivi in acelasi timp.De asemenea, o alta consecinta a pandemiei o reprezinta mutarea activitatilor de invatare continua si traininguri in mediul online, componenta care va continua si in 2021. Totodata, pandemia a accelerat nevoia de reconversie profesionala.Concret, 40% din cei cuprinsi in piata muncii vor fi nevoiti sa isi schimbe competentele in urmatorii ani pentru a se adapta noilor roluri pe care le vor ocupa in companii.Ce joburi vor fi automatizateRaportul facut de Forumul Economic Mondial arata si care sunt joburile in pericol de a fi desfiintate: operatorii de calculator, operatorii de call center, casierii, asistenta legala sunt doar cateva dintre acestea.Turbulentele din piata muncii le pot pune serioase probleme celor aflati la incep ...citeste mai departe despre " Schimbarile de pe piata muncii in 2021. Care vor fi cele mai cautate competente de catre angajatori " pe Ziare.com