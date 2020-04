Cum pot obtine cadrele medicale cei 500 de euro promisi: Explicatii de la Ministerul Fondurilor Europene

Institutia transmite ca acest stimulent acordat medicilor, personalului medico-sanitar si paramedical, inclusiv personalului auxiliar implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19 va fi platit initial din fondul de salarii al unitatii sanitare angajatoare.Apoi, acesta va fi decontat din fonduri europene, conform unui document transmis de ministrul Marcel Bolos managerilor unitatilor spitalicesti.Institutia aminteste ca stimulentul de 2.500 lei brut/luna/persoana nu se supune rigorilor impozitarii privind impozitul pe venit de 10% nu si va fi cuprins in baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv contributiei asiguratorii pentru munca reglementata la titlul V Contributii sociale obligatorii, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform ministrului Marcel Bolos, pentru a putea fi decontat din fonduri europene, stimulentul de risc medical trebuie sa indeplineasca unele conditii, precum:- Sa fie platit de unitatea sanitara angajatoare din fonduri de salarii odata cu acordarea drepturilor salariale, inainte sa fie decontat din fonduri europene;- Personalul care beneficiaza de aceste drepturi sa fie numit prin decizie a conducatorului unitatii sanitare angajatoare, din care sa reiasa ca este implicat direct in transportul, evaluarea, echiparea, diagnosticarea, tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19;- Unitatea angajatoare sa faca parte din reteaua sanitara COVID, stabilita conform reglementarilor legale in vigoare.- Stimulentul de risc medical se acorda o singura data, la acordarea drepturilor salariale in perioada declararii starii de urgenta, incepand cu drepturile salariale aferente lunii aprilie 2020 si are un cuantum fix de 2.500 lei brut/luna/persoana, indiferent de nivelul venitului realizat de personalul medical.- Daca perioada de urgenta se prelungeste, personalul medical vizat va beneficia de drepturile legale privind stimulentul medical pe intreaga perioada a starii de urgenta.Ministerul puncteaza ca plata se va face prin transferuri din bugetul fondului national unic de sanatate sau, dupa caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" sau de l ...citeste mai departe despre " Cum pot obtine cadrele medicale cei 500 de euro promisi: Explicatii de la Ministerul Fondurilor Europene " pe Ziare.com