Afacerea indemnizatiilor de crestere a copilului: Cum au reusit mai multi escroci sa pacaleasca statul roman cu 1,7 milioane de euro

In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada 2017 - 2020, s-a constituit si a actionat un grup infractional organizat care prin intocmirea, in fals, a documentatiei necesare, a obtinut sume consistente de bani, cu titlu de indemnizatie de crestere a copilului cu varsta de pana la 2 ani, anunta DIICOT, intr-un comunicat de presa remis Ziare.com."In scopul obtinerii acestor sume, membrii grupului infractional organizat identificau potentiali beneficiari, respectiv persoane devenite de curand parinti sau care urmau sa devina parinti in perioada imediat urmatoare. Beneficiarii recrutati in acest scop de catre membrii grupului erau persoane fara venituri sau cu o situatie materiala precara, care au acceptat sa utilizeze documente false, puse la dispozitie de catre membrii grupului, pe baza carora sa obtina indemnizatii generoase de crestere a copilului, sume pe care sa le imparta apoi, pe parcursul celor 2 ani cu membrii grupului.In acest scop, gruparea infractionala a detinut, de facto, mai multe societati comerciale de tip fantoma pe care a facut angajari fictive, retroactive, documentatia intocmita atestand, in fals, ca beneficiarii au fost angajati in aceste societati comerciale pentru perioada ceruta de lege, precizandu-se ca beneficiarii au primit salarii consistent," explica procurorii.Pentru ca aceste societati comerciale erau inregistrate pe numele unor persoane interpuse, nu se achita, pentru perioada precizata, nici un fel de impozit pe salariu, astfel ca acestea au ajuns sa figureze cu datorii foarte mari la bugetul de stat.PrejudiciulAnchetatorii spun ca au existat si situatii in care unii beneficiari au refuzat sa achite, ulterior virarii banilor, partea stabilita din indemnizatie membrilor gruparii organizate. In aceste cazuri, membrii grupului infractional organizat au apelat la recuperatori sau au facut demersuri pentru incetarea acordarii dreptului."Pentru a evita astfel de situatii, in cazul unor beneficiari, me ...citeste mai departe despre " Afacerea indemnizatiilor de crestere a copilului: Cum au reusit mai multi escroci sa pacaleasca statul roman cu 1,7 milioane de euro " pe Ziare.com