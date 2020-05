Cu cat a scazut traficul din Capitala in timpul pandemiei

Raportul realizat pe baza datelor culese de compania Phoenix Media indica o scadere medie de 35% in zilele lucratoare, in conditiile in care in zilele de vara, scaderea fata de traficul normal este de 23%. In weekend, scaderea medie este de 54%, scaderea medie in sezonul cald fiind de 41%.In ceea ce priveste situatia pe zone, in timpul saptamanii, cea mai mare scadere, de 41%, se inregistreaza in zona centrala, urmata de zona de nord, cu 39%, in timp ce cea mai mica scadere, de 17% s-a inregistrat in zona de sud a Capitalei.In weekend, cifrele care indica scaderea sunt si mai mari, de 63% in zona centrala, 56% in zona de nord si de 44% in zona de sud."Zona Centrala scade puternic in weekend pentru ca nu este zona rezidentiala si nu mai beneficiaza de traficul adus de restaurante si cafenele (horeca), activitati culturale si de entertainment (inclusiv parcuri), afirma autorii raportului.De asemenea, se remarca si efectul inchiderii mall-urilor din capitala asupra valorilor de trafic. Spre exemplu Aleea Privighetorilor (una din directiile de acces in Mall Baneasa) inregistreaza o scadere de 60% a valorilor de trafic in zilele din cursul saptamanii (60%) si in cele din weekend (68%)", explica autorii raportului, precizand ca datele prezentate sunt raportate ca scaderi fata de valorile medii din zilele respective din anul trecut si din luna precedenta.Spre exemplu, ziua de luni, 16 Martie, este raportata ca scadere fata de media zilelor de luni din perioada 1 Februarie - 15 Martie 2020 si din perioada 1 Februarie - 15 Martie 2019."Aceasta perceputa lipsa de trafic este de fapt o scadere medie de doar 23% (in zilele de munca), respectiv 41% (in weekend) fata de lunile de primavara. Tocmai din acest motiv, scaderile mult mai mari din aceasta perioada intaresc perceptia ca traficul in oras a fost aproape inexistent, mai ales in anumite momente si pe anumite artere", afirma autorii analizei, realizata de D&D Research, pe baza datelor oferite de Phoenix Media, companie din domeniul DOOH (digital out of home), care detine 81 de camere, din care 73 sunt doar in Bucuresti pe 44 de panouri.Unele panouri au montata o camera, dar multe au 2 sau chiar 3 camere pentru a putea numara cat mai corect intersectii ...citeste mai departe despre " Cu cat a scazut traficul din Capitala in timpul pandemiei " pe Ziare.com