Coronavirus: Industria carnii din Renania de Nord-Westfalia, Germania, obligata sa testeze angajatii de doua ori pe saptamana

Abatoarele si centrele de procesare a carnii cu peste 100 de angajati vor trebui sa isi testeze cu regularitate salariatii, indiferent daca ei sunt angajati direct sau printr-o agentie, a precizat intr-un comunicat Ministerul Sanatatii din land.Decizia vine dupa ce in aceasta saptamana au fost reintroduse masuri de izolare la nivel regional in urma aparitiei unui focar de coronavirus la un abator si o fabrica de impachetare a carnii in districtul Guetersloh din Renania de Nord-Westfalia.Scandalul a adus in atentie conditiile de munca si de cazare ale angajatilor firmei Toennies, multi dintre ei provenind din Romania, dar si din Polonia si Bulgaria.Anuntul a fost urmat de apeluri de extindere a obligatiei de testare regulata a angajatilor din industria cartii in intreaga tara.Intre timp, tot duminica, landul Bavaria din sudul Germaniei a anuntat ca intensifica testarea, care devine o testare in masa, potrivit ministrului regional al Sanatatii, Melanie Huml."Un punct important al conceptului de testare din Bavaria este ca toate persoanele care vor sa fie testate pentru infectia cu SARS-CoV-2 sa poata afla daca au fost sau nu infectate", a adaugat Huml.Guvenul urmeaza sa ofere teste pentru toti locuitorii din Bavaria cat mai repede posibil, chiar si pentru persoanele fara simptome, insa au prioritate persoanele cu simptome si suspectate a fi infectate cu COVID-19.Ministrul federal al Sanatatii, Jens Spahn, si-a exprimat sprijinul pentru inmultirea testelor, dar a spus ca asta nu ar trebui sa le transmita oamenilor un sentiment fals de securitate."Are sens o testare cat mai ampla, in special pentru a tine rapid sub control focarele regionale. Totusi, testul este mereu doar o fotografie la minut. Nu trebuie sa conduca la un fals sentiment de securitate", a spus Spahn pentru DPA.In Bavaria, testarea ar urma sa se concentreze pe abatoare si pe centrele de procesare a carnii.Scopul este "de a preveni focare majore ca cel de la Guetersloh", a spus principalul oficial sanitar regional.Pana acum, prima runda comprehensiva de teste asupra angajatilor din 51 de abatoare din Bavaria a relevat 110 rezultate pozitive. Alte 33 de unitati selectate ar urma sa isi testeze angajati