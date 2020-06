Coronavirus: Bilantul mortilor se apropie de o jumatate de milion. Uniunea Europeana, nehotarata in legatura cu deschiderea frontierelor

APROAPE 500.000 DE DECESEPandemia noului coronavirus s-a soldat cu cel putin 498.779 de morti in lume, potrivit unui bilant intocmit de AFP duminica la ora 11.00 GMT (14.00, ora Romaniei) din surse oficiale.Pragul de zece milioane de cazuri diagnosticate in mod oficial in lume a fost depasit - iar cel putin 4.971.500 de persoane sunt considerate vindecate.PESTE 2,5 MILIOANE DE CAZURI IN SUAStatele Unite inregistreaza 2.510.323 de cazuri, potrivit unui bilant AFP, si 125.539 de decese.Florida a inregistrat un nou varf de 9.585 de bolnavi si 24 de morti intr-o singura zi. Guvernatorul statului considera ca este vorba despre o "adevarata explozie" a bolii in randul tinerilor, care s-au intors la plaja si la petreceri nocturne, in urma iesirii din izolare.UE, NEHOTARATA CU PRIVIRE LA REDESCHIDEREA FRONTIERELOREuropenii nu reusesc sa se puna de acord asupra unei liste cu tari in care nivelul contaminarii este suficient de "sigur" pentru a permite locuitorilor acestor tari sa vina in Europa incepand din iulie.O prima lista cu 15 tari - pe care nu se afla Statele Unite, Brazilia, Rusia - a fost propusa vineri seara, insa consultarile intre statele membre au fost prelungite pana luni.Aceasta lista urmeaza sa fie revizuita din doua in doua saptamani.ABSENTEISM PUTERNIC IN ALEGERILE MUNICIPALE DIN FRANTAPrezenta la vot in turul doi al alegerilor municipale din Franta, reprogramat din cauza izolarii, ar putea fi si mai mica fata de nivelul istoric al absenteismului intregistrat in turul intai, la 15 martie.La pranz, ea era de 15,29%, cu trei puncte procentuale mai putine decat la aceeasi ora la 15 martie (18,38%), dar si cu 4,5 puncte procentuale mai mica decat prezenta in turul doi al alegerilor municopale din 2014 (19,83%) si cu aproape opt puncte procentuale mai mica decat in 2008 (23,68%).Aceste alegeri municipale, organizate practic fara campanie, au loc inaintea unei saptamani importante pentru Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o remaniere guvernamentala si sa-si precizeze intentia afisata de a se "reinventa" in ultimii doi ani de mandat.MARI LUCRARI IN REGATUL UNITPremierul britanic Boris Johnson urmeaza sa dezvaluie marti, potrivit presei, un vast plan de relansare economica fondat pe constructi ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Bilantul mortilor se apropie de o jumatate de milion. Uniunea Europeana, nehotarata in legatura cu deschiderea frontierelor " pe Ziare.com