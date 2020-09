VIDEO UPDATE Ministrul Transporturilor a semnat contractul pentru tronsonul 4 al Drumului Expres Pitesti-Craiova

UPDATE:Potrivit premierului Orban, masura a fost adoptata dupa ce una dintre firmele participante la licitatie a contestat atat la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, cat si in instanta, procedura de achizitie publica, tergiversand astfel derularea investitiei, noteaza Agerpres."Eu asa ceva nu am vazut, un asemenea boicot, repet, inacceptabil. Le transmit clar un mesaj ca daca au venit in Romania si isi imagineaza ca asa vor sa aiba lucrari in Romania pe calea care au pornit nu vor face altceva decat sa isi ostilizeze intreg Guvernul, institutiile si mai ales populatia, drept pentru care in Guvern, deoarece legea ne permite, am adoptat un memorandum prin care am decis semnarea contractului, dupa respingerea contestatiei de catre Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor. Din punct de vedere legal, avem acest drept se va semna contractul de proiectare si constructie cu consortiul care a fost declarat castigator. Tin foarte mult la acest proiect. Este un proiect foarte util pentru Pitesti, pentru judetul Arges, pentru Craiova, pentru Dolj", a afirmat Orban.STIRE INITIALA:Asocierea de firme romanesti SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade a castigat licitatia pentru proiectarea si executia tronsonului 4 al drumului expres DX12 Craiova - Pitesti, cu o oferta de 617 milioane de lei. UMB a castigat licitatiile si pentru proiectarea tronsoanelor 2 si 3.Spedition UMB este controlata de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu Tronsonul 4 din Drumul Expres Craiova - Pitesti are o lungime de 31,88 km si se va desfasoara pe teritoriul judetului Arges, trecand prin localitatile Lunca Corbului, Albota, Costesti, Bradu, Suseni si Oarja.Durata de realizare a acestui contract este de 36 de luni, din care 12 luni pentru activitatea de proiectare si 24 de luni pentru executia lucrarilor. Perioada de garantie a lucrarilor este de 10 ani.Constructia acestui drum expres se desfasoara pe teritoriul judetului Arges si incepe la sud de localitatea Lunca Corbului (km 89+300), traverseaza localitatile Albota si Costesti, ocoleste pe la sud localitatea Bradu, dupa care se racordeaza la Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti la km 121 ...citeste mai departe despre " VIDEO UPDATE Ministrul Transporturilor a semnat contractul pentru tronsonul 4 al Drumului Expres Pitesti-Craiova " pe Ziare.com