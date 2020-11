In timp ce colegii lui anunta concedieri, presedintele CJ Arad face angajari: "Conteaza cat cheltuiesti din banul public, nu cati angajati ai"

Potrivit aradon.ro, imediat ce si-a preluat al doilea mandat de presedinte al institutiei, Iustin Cionca a semnat documentele pentru organizarea a trei concursuri pentru angajarea de personal, dar si un concurs pentru avansarea unor angajati. Potrivit sursei citate se doreste angajarea unui consilier clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Relatii Externe, se cauta un referent de specialitate clasa II, care sa activeze in cadrul Serviciului Avizare, Autorizare si Disciplina in Constructii, dar se cauta si un consilier juridic clasa I, pentru Compartimentul Executari Silite. Dupa aceste angajari, CJ Arad ar urma sa aiba 228 de angajati, mai mult decat toate consiliile judetene din vestul tarii.Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, a declarat pentru aradon.ro ca "nu cunoaste situatia altor judete, dar la CJ Arad fiecare angajat munceste pentru salariul pe care-l primeste". "Salariile din CJ Arad sunt cele mai mici din Romania. Pana la urma, conteaza cat cheltuiesti din banul public, nu cati angajati ai", a declarat Cionca pentru sursa citat