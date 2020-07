Primarul general, Gabriela Firea, a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, depre blocarea conturilor Primariei in 3 august, daca nu se rezolva problema cu datoria pe care municipalitatea o are la familia Constanda.Firea a precizat ca suma de 115 milioane de euro a fost esalonata si, inainte de debutul pandemiei, s-au achitat 20 de milioane de euro."A venit pandemia, a trebuit ca toate resursele noasre bugetare sa mearga catre sanatate, nu am mai putut plati, avem si foarte multe datorii, atunci avocatii domnului Constanda ne-au propus sa facem o dare in plata - 15.000 de metri patratiin Cartierul Francez, proprietatea municipiului Bucuresti.Am mers in Consiliul General acum doua saptamani cu acest proiect, era nevoie de un vot de doua treimi, nu am obtinut votul necesar. Astazi am avut din nou sedinta a Consiliului General, am revenit si am informat consilierii ca este o hotarare definitiva si irevocabila, nu o putem contesta, trebuie doar sa o punem in practica. Nu s-a obinut votul necesar si am convocat sedinta extraodinara de indata pentru maine la ora 10.00 in speranta ca domnii si doamnele consilieri generali vor vota. Daca nu, noi vom avea, de luni de la pranz, conturile blocate, nu vom mai putea plati nimic", a afirmat Gabriela Firea.Aceasta a precizat ca "se blocheaza Capitala", intrucat nu vor mai putea fi facute niciun fel de plati."Nu avem de unde sa dam 115 milioane de euro, banii nostri sunt foarte putini si sunt dramuiti, desi Bucurestiul controbuie cu 35% la PIB primim inapoi doar 0,6%. Deci, nu sunt acesti bani", a mai declarat Firea. ...citeste mai departe despre " Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins darea in plata a 15.000 mp din Cartierul Francez catre omul de afaceri Costel Constanda " pe Ziare.com