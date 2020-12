Consiliul General al Capitalei dezbate acordarea unor granturi pentru artistii independenti. Eliminarea taxei pentru turism, pe ordinea de zi

* Trei centre sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala ar urma sa beneficieze de echipamente si materiale sanitare in valoare de peste 3 milioane de lei, finantate din bani europeni. Conform proiectului, se aproba contractul de finantare incheiat intre DGASMB si AM POIM privind implementarea initiativei "Protejati impotriva COVID". Proiectul urmeaza sa aiba un buget in valoare totala de 3.288.969 lei, inclusiv TVA. Vor fi achizitionate: masti, manusi de protectie, combinezoane, nebulizatoare si substante profesionale, solutii dezinfectante, ochelari, viziere, halate de unica folosinta, tuneluri de dezinfectare cu termoscaner.* Pentru anul 2021 nu se instituie taxa speciala pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti.* Consiliile primariilor de sector vor putea acorda reduceri si scutiri de taxe sau impozite pentru cladirile in care isi desfasoara activitatea agenti economici afectati de pandemie. Conform proiectului, consiliile locale ale sectoarelor vor fi imputernicite cu privire la posibilitatea acordarii unor reduceri si scutiri prevazute la art. 15 din OUG nr. 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare. Primaria Capitalei ar urma sa solicite Guvernului transmiterea terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea cluburile sportive scolare si cluburile elevilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in domeniul public al Municipiului Bucuresti. Imobilele respective se vor declara bunuri de interes public local. Este vorba despre opt cluburi sportive scolare si cinci cluburi ale copiilor.* Artistii independenti ar urma sa beneficieze de granturi de sprijin, in baza programului "Sustinem cultura in Bucuresti", derulat in perioada decembrie 2020 - aprilie 2021. Programul va fi finantat si derulat prin Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti - ARCUB, care va elabora regulamentul in baza caruia se va face selectia grupului tinta, cel in baza caruia se va face decontarea c ...citeste mai departe despre " Consiliul General al Capitalei dezbate acordarea unor granturi pentru artistii independenti. Eliminarea taxei pentru turism, pe ordinea de zi " pe Ziare.com